Secondo il sito The Athletic Jrue Holiday, guardia dei New Orleans Pelicans, sarebbe nel miro di due franchigie: Denver Nuggets e Miami Heat,

Holiday, nel terzo anno del suo accordo quinquennale con i Pelicans, sarà sotto contratto per due stagioni ancora (player option nel 2021-22). Il suo salario è di 26 milioni all’anno, una cifra molto alta che frena diverse franchigie.

Holiday sta avendo un’ottima annata. Mette a referto a partita 19.7 punti (col 43% dal campo), 5.1 rimbalzi, 6.5 assist e 1.8 palle rubate. Nonostante le sue prestazione, i Pelicans si ritrovano 14° nella Western Conference, sopra solo ai Golden State Warriors.

Per entrambe le squadre di cui sopra il suo sarebbe un ottimo innesto. Negli anni Holiday si è affermato come uno dei migliori difensori della Lega. Da qui a febbraio ci sarà tempo per provare a imbastire una trade e senza dubbio sarà uno dei nomi più caldi in questo inverno.

Leggi anche:

NBA, Brett Brown: “Sono orgoglioso della crescita di Markelle Fultz”

Mercato NBA, Dedmon-Sacramento ai titoli di coda

Risultati NBA: Dragic aiuta Miami a battere Indiana, Sixers ko a Orlando. D’Angelo Russell guida la rimonta degli Warriors