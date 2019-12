Dopo le parole al bacio da parte di Michael Jordan, Luka Doncic ha ricevuto un’importante incoronazione anche da Gregg Popovich. Il coach dei San Antonio Spurs, nel post partita dei suoi ragazzi proprio contro Dallas, ha parlato davanti ai microfoni di ESPN dello sloveno, accostandolo ad un nome importante come quello di Magic Johnson. Queste le parole di Pop:

“Odio dirlo, ma lo devo dire: Luka non è Magic Johnson, ma lo è nel momento in cui vede ciò che vedeva lui una volta sul parquet. Ha il suo stesso modo di stare in campo. Ha un senso intuitivo pazzesco, è qualcosa che non puoi insegnare a nessuno. Lui ce l’ha e lo utilizza in maniera fenomenale. Non sto cercando di mettergli pressione accostandolo al nome di Magic Johnson, non è ancora pronto per questo, ma sta facendo un lavoro incredibile.”