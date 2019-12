Nessuno conosce il fascino degli Charlotte Hornets come Dell Curry.

Curry ha risposto ad alcune domande poste dal sito The Athletic riguardanti la squadra e l’esplosione di talenti in North Carolina. Promossa sin qui la soprendente stagione di Devonte’ Graham. Queste dichiarazioni in merito:

“Pazzesco. Penso solo a una cosa: fiducia. L’avevo già detto. Graham ha giocato dietro Kemba Walker e ha imparato tantissimo da Tony Parker. Tutti si scordano di Parker ma l’anno scorso è stato fondamentale per il gruppo. Quando Walker ha abbandonato sapeva dell’opportunità che c’era e si è preparato. Ha avuto un ottimo inizio e questo gli ha dato la giusta fiducia. La cosa più importante è che un ragazzo umile ed è un grande lavoratore e capisce che sta avendo un ottimo anno. Le ultime tre partite hanno iniziato a raddoppiarlo. Per arrivare allo step successivo non deve forzare per avere grandi statistiche, ma deve capire la situazione prima e fare la scelta migliorare. “

Successivamente, Curry ha parlato di Miles Bridges nel suo secondo anno in NBA.

“Ha delle buone capacità atletiche. Penso che debba lavorare sul suo tiro. Comunque adoro Miles.”

Curry ha rilasciato qualche dichiarazione anche su PJ Washington:

“Penso che Mitch Kupchak (GM Hornets) ha fatto colpo con PJ. Nessun dubbio. Ha un’ottima etica del lavoro e sono sicuro che diventerà un buon giocatore”

Infine si è parlato di James Barrengo, capo allenatore degli Hornets:

” Prima di tutto piace ai giocatori. Giocano per lui. E’ molto paziente e il suo giovane team ne beneficerà in futuro. Lui pensa soprattutto al migliorare i giocatori. Sono sicuro che sia l’allenatore giusto per questa franchigia.”

