NBA, I Timbewolves interrompono la striscia di 11 sconfitte di fila

I Minnesota Timberwolves, nella notte, hanno vinto al secondo overtime una gara sofferta contro i Sacramento Kings per 105-104. Grazie al successo i Timberwolves interrompono la loro striscia di 11 sconfitte di fila.

Minnesota, orfana della loro stella Karl-Anthony Towns, è finalmente tornata al successo. Nonostante un ottimo inizio di stagione, la franchigia di Minneapolis, complice anche gli infortuni, si trova ora nelle ultime posizioni della Western Conference. Ryan Saunders, capo allenatore dei Timberwolves, si è detto finalmente soddisfatto della prestazione dei suoi. Queste le sue dichiarazioni:

“Abbiamo giocato molto bene. Il nostro attacco non ha funzionato come avrei immaginato ma abbiamo trovato un modo per vincere la partita. I miei ragazzi devono sentirsi soddisfatti di quello che han fatto stasera.”