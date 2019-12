NBA, Jaylen Brown: “Ho ancora molto da mostrare”

Jaylen Brown, guardia dei Boston Celtics, recentemente ha rilasciato un’intervista nella quale ha parlato di una sua possibile chiamata all’All Star Game NBA in programma a metà febbraio. Queste le sue parole:

“Sinceramente non sto facendo particolarmente attenzione alle discussioni riguardanti chi dovrebbe far parte per l’All Star Game. Certamente sarebbe un onore per me, ma sono convinto di poter fare ancora meglio di quello che sto facendo ora. Il meglio deve ancora venire in questa stagione. Cerco ogni giorno di migliorare e di vincere le partite. Ma onestamente posso fare di più”

Brown sta giocando un’ottima stagione e le statistiche ce lo confermano: di media, a partita, mette a referto 20.2 punti, 7 rimbalzi, 2.4 assist e 1.1 palle rubate. Infatti non c’è da stupirsi se i Boston Celtics viaggiano col record di 21-7 e si ritrovano secondi nella Eastern Conference, dietro solo ai Milwaukee Bucks.

I Boston Celtics hanno molto talento se pensiamo che oltre a Brown, la compagine di Brad Stevens può vantare altri giovani interessanti come Tatum e Smart. Sicuramente Brown ha il potenziale per diventare un All Star. L’ultima partita, durante il il Christmas Day NBA, i Celtics hanno battuto i Toronto Raptors e l’MVP della serata è stato proprio il giocatore classe ’96, con 30 punti (10-13 dal campo), 6 rimbalzi e 4 assist in 36 minuti.

Riuscirà Jaylen Brown a ritagliarsi uno spazio per la partita delle Stelle a Chicago?

Leggi anche:

NBA, Gregg Popovich su Luka Doncic: “Ha la visione di Magic Johnson”

NBA, Gallinari out per precauzione: le parole di coach Donovan

Risultati NBA: Doncic rientra e i Mavericks vincono; cadono Nets, Blazers e Thunder