NBA Christmas Day, I Boston Celtics vincono a Toronto!

Vittoria netta dei Boston Celtics che nella prima gara dell’NBA Christmas Day hanno regolato i Toronto Raptors con il risultato di 118-102. I campioni NBA in carica hanno dovuto fare i conti con le assenze di giocatori chiave come Marc Gasol e Pascal Siakam che ne hanno limitato il gioco in area. Eppure la partita per i padroni di casa era cominciata benissimo con un 10-0 di parziale che poteva far pensare ad andamento diverso.

La compagine di Brad Stevens ha invece risposto subito con un lungo parziale di 22-5 che ha affossato le speranze di Toronto, evidenziando ogni limite di centimetri accusato dagli avversari dopo l’ingresso di Enes Kanter. Il turco sotto canestro ha fatto il bello e cattivo tempo chiudendo con una doppia doppia da 12 punti + 11 rimbalzi in 18 minuti sul parquet.

Nel primo tempo Toronto è rimasta in piedi solo grazie alla coppia Boucher & VanVleet che hanno prodotto offensivamente più del dovuto, anche a causa dell’infortunio di Kyle Lowry il quale ha lasciato temporaneamente la partita prima di rientrare verso fine secondo quarto.

La seconda metà di gioco ha ricalcato poi quanto visto nel primo, con i Celtics che hanno messo in bella mostra il talento, puro, di Jaylen Brown accompagnato dal solito Kemba Walker. Il primo ha messo ha referto un totale di 3o punti in 36 minuti, mentre il nativo del Bronx 22 punti in 33 minuti. I Raptors, invece, hanno provato in tutti i modi a ricucire lo strappo ma a fine terzo quarto la compagine di Nurse ha dovuto alzare bandiera bianca dopo aver chiuso il periodo sul 69-88.

Gli ultimi 12 minuti sono stati solo accademia con Boston che ha controllato senza problemi il proprio vantaggio e chiudendo la partita con una meritatissima W, la quarta consecutiva. Per i canadesi c’è invece la seconda sconfitta consecutiva scivolando, in un amen, dal quarto al sesto posto ad Est.

Toronto Raptors-Boston Celtics 102-118

