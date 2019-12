NBA, anche Michael Jordan dice la sua di Luka Doncic

E alla fine per Luka Doncic si scomodò anche il maestro in persona. Michael Jordan.

Sull’inizio di stagione del fenomeno sloveno sono stati in molti a sentirsi in dovere di spenderci parole.

Addetti ai lavori, ma anche vecchie glorie e campioni in attività hanno omaggiato il sophomore di Dallas, che sta viaggiando a quasi una tripla doppia di media.

Elogi che sicuramente fanno piacere, ma mai quanto quelli del re in persona. In occasione dell’annuncio di Doncic come volto di Air Jordan, Michael ha voluto esprimere la propria opinione sul giocatore:

“Luka è un giocatore fenomenale, specialmente alla sua età. Sta dimostrando qualità che molti giocatori impiegano anni per affinarle. Sarà incredibile continuare a vederlo crescere nella Lega”

Parole che riconoscono in maniera universale le qualità di Doncic e le sue potenzialità. Nessun passaggio di testimone. Ovvio. il re non cede la sua corona.

Ma quel “fenomenale” suona come un macigno, che fa di Luka non solo una giovane promessa, ma un campione a tutti gli effetti. Anche perché i numeri parlano chiaro. Al ritorno dallo stop anche stanotte Doncic ha contribuito alla vittoria dei suoi Mavs contro gli Spurs. Altra prestazione oltre i venti punti, diventando secondo nella storia NBA per partite consecutive con almeno 20 punti, dietro al solo Oscar Robertson e mantenendosi vicino alla tripla doppia di media: 29.3 punti 9.6 rimbalzi e 8.9 assist a partita. E Dallas a giocarsi la top 3 della Western Conference al di là di ogni più rosea aspettativa o pronostico.

Se mai qualcuno avesse ancora il coraggio di muovere dubbi su Doncic, ora dovrà smentire anche il re in persona.

