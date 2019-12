Sconfitta in doppio overtime contro Minnesota e nuovi problemi fisici per il roster dei Sacramento Kings. De’Aaron Fox e Marvin Bagley hanno lasciato con anticipo la contesa, rispettivamente per fastidi alla schiena e al piede sinistro.

Fox ha avvertito dolore nel corso del primo quarto per un contraccolpo subito in appoggio dopo un salto nel tentativo di contrastare il tiro di Treveon Graham.

Frenato da un problema alla caviglia sinistra avvertito in allenamento per un contatto piede-su piede con un compagno, aveva saltato ben 17 partite. Rientrato contro Charlotte il 17 dicembre, l’ex Kentucky stava viaggiando a 20 punti, 6 assist, quasi cinque rimbalzi e oltre due ‘rubate’ di media a sera.

De'Aaron Fox to the locker room… pic.twitter.com/1XLayiaUza — Tony Xypteras (@TonyXypteras) December 27, 2019

Bagley, zoppicante, ha raggiunto gli spogliatoi nel terzo periodo di gioco. L’ex Duke era tornato a disposizione di coach Walton per la gara contro OKC dell’11 dicembre scorso dopo 22 partite di assenza causa frattura al pollice della mano destra al debutto stagionale contro Phoenix.

