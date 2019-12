NBA, Knicks: Ntilikina non si abbatte dopo l’esclusione dal quintetto titolare

Il rientro dall’infortunio di Elfrid Payton ha sancito l’esclusione di Frank Ntilikina dal quintetto titolare dei New York Knicks. Una svolta senza dubbio deludente per la giovane point guard francese che però non si lascia abbattere da questa decisione del coaching staff.

L’ottava scelta al Draft del 2017 ha parlato della sua situazione a Marc Bergman del New York Post. Queste le sue parole:

“Elfrid sta giocando un grande basket. Sembra facile per lui vedere una giocata, mettere a proprio agio i compagni. È un grande compagno di squadra da cui posso imparare molto”

Il passaggio da quintetto titolare a riserva non è una novità per Ntilikina. I numerosi cambi di ruolo sono stati infatti una costante nella sua giovane carriera NBA, pertanto è logico che non sia spaventato o deluso ma piuttosto che risulti molto determinato a mostrare il suo valore.

“Se è necessario un adeguamento da titolare a riserva? Assolutamente no. L’ho già detto altre volte: non è importante se inizio o se subentro, la cosa importante è dare sempre il massimo quando il coach chiama il mio nome. Quando sono in campo penso solo a far bene il mio lavoro”

