Enes Kanter è da tempo al centro di una controversia politico-diplomatica che trascende la sfera sportiva. In una lunga lettera affidata al Globe and Mail, il centro turco ha annuciato che sarà in campo in occasione della trasferta canadese a Toronto dei Celtics per il Christmas Day NBA 2019.

Ecco un estratto delle dichiarazioni di Kanter:

“Voglio ringraziare il Canada, il governo del Primo Ministro Justin Trudeau, le forze dell’ordine canadesi e statunitensi, il senatore americano Ed Markey, i Celtics, la NBA e i miei agenti per aver lavorato diligentemente al fine di rendere possibile la mia partecipazione alla gara di Natale contro i Raptors garantendo la mia sicurezza in loco. A Natale giocherò la mia prima partita in maglia Celtics al di fuori dei confini statunitensi.”

I’m Free 🇨🇦 — Enes Kanter (@EnesKanter) December 23, 2019

Leggi anche:

Enes Kanter ribadisce: “Erdogan non mi fa paura, non starò mai zitto”

Risultati NBA: Pacers ammazza grandi, sprofondo Minnesota mentre Miami sfida l’Est

Mercato NBA, Asse caldo tra Jazz e Cavaliers

Chi sono i 19 giocatori NBA in scadenza pronti ad essere scambiati