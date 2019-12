NBA, Nikola Jokic raggiunge Bob Cousy

La star dei Denver Nuggets, Nikola Jokic, nella notte ha messo a referto la sua 33° tripla doppia in carriera. Grazie ai suoi 22 punti, 10 rimbalzi e 10 assist contro i Timberwolves, Jokic ha pareggiato il record della leggenda dei Boston Celtics Bob Cousy e si è posizionato 10° nella lista ogni epoca per triple doppie in carriera.

22 PTS | 10 REB | 10 AST Nikola Jokic ties Bob Cousy for 10th all-time in triple-doubles with the 33rd of his career! #MileHighBasketball pic.twitter.com/A6tIZWkmK8 — NBA (@NBA) December 21, 2019

Bob Cousy ebbe bisogno di 14 stagioni, mentre a Jokic ne sono bastate appena cinque. L’anno scorso, Jokic era arrivato quarto nelle votazioni per l’MVP e aveva trascinato i Nuggets fino a gara 7 contro i Portland Trail Blazers nelle Western Conference Semifinals. I suoi Nuggets viaggiano col record di 19-8 e proseguono la corsa al vertice dell’Ovest.

