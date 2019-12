NBA, Damian Lillard felice dell’andamento dei Portland Trail Blazers

Dopo un pessimo inizio di stagione, pian piano i Portland Trail Blazers hanno raggiunto l’ottavo posto nella Western Conference dopo aver battuto nella notte gli Orlando Magic 118-103. Il protagonista della partita è stato come al solito il numero 0 dei Blazers, Damian Lillard, che ha messo a referto 36 punti, 3 rimbalzi e 6 assist. Lillard a fine partita ha rilasciato delle dichiarazioni riguardanti le aspettative sui suoi Blazers.

Damian Lillard: “It feels good to feel like we’re ‘supposed’ to win the game. … It feels like we’re rolling. It’s not like crazy things are happening for us to win.”

— Sean Highkin (@highkin) December 21, 2019