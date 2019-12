NBA, Kemba Walker si prende i Celtics: “Adoro i fan di Boston”

I Boston Celtics nella notte hanno battuto i Dallas Mavericks, orfani di Luka Doncic, per 109-103. Dopo la partita, Kemba Walker, ha voluto ringraziare i numerosi fan che sono giunti fino all’American Airlines Arena a Dallas.

La fan base dei Celtics è una delle più presenti in tutte le arene NBA. Sicuramente tutto il loro supporto, sia in casa che in trasferta, aiuta i giocatori a trovare la giusta energia per combattere in ogni Arena.

Kemba Walker, playmaker di Boston, contro Dallas ha sfornato un’ottima prestazione e le statistiche lo hanno confermato. Walker ha chiuso la gara con 36 punti (9-18 dal campo e 5-10 da tre) 5 rimbalzi e 3 assist. Il prodotto di UConn in poco tempo sembra essersi già conquistato il ruolo di leader dei Celtics che, anche grazie al suo rendimento, si ritrovano secondi nella Eastern Conference col record di 18-7. Walker nel post partita ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sua squadra. Queste le sue parole:

“Stiamo migliorando tutti assieme e diventiamo sempre più forti. La nostra chimica di squadra migliora ogni giorno. I miei compagni mi rendono la vita semplice. Ogni volta che sbaglio, continuano a fidarsi di me, e questo per me è molto importante.”

I Boston Celtics la prossima partita sfideranno al TD Garden i Detroit Pistons con l’obiettivo di raggiungere quota 19 partite vittorie.

