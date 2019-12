NBA, Garnett: “Vi racconto di quella volta che ho distrutto LeBron James”

Kevin Garnett a ruota libera su LeBron James. L’ex giocatore dei Boston Celtics al programma ‘The Simmons Podcast‘ ha raccontato di quando nel 2010 è riuscito a battere ‘Il Re‘ nelle semifinali della Eastern Conference:

“ Abbiamo distrutto LeBron, quindi ha pensato che doveva togliere il ​​culo da qui. Capisci come era a Cleveland? Ti ricordi come e perché è arrivato a Miami, Bill?”

“We broke LeBron. So get your a** out of here with that.”

Watch to find out what exactly @KevinGarnett5KG is referencing. #BSPodcast pic.twitter.com/VwEfLwLyfj

— The Ringer (@ringer) December 18, 2019