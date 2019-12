NBA, la difesa a zona di Miami ha posto fine all’imbattibilità casalinga di Philadelpia

Nella notte si è giocata Philadelphia 76ers – Miami Heat al Wells Fargo Center, dove la squadra di Ben Simmons e Joel Embiid era imbattuta nella stagione in corso.

Miami si è imposta per 108 a 104, battendo i padroni di casa con una vera e propria prova di forza.

Quello che però agli occhi più attenti non è passato inosservato è come la difesa a zona di Miami sia stata in grado di mettere in difficoltà Joel Embiid e compagni, quest’ultimo aveva dichiarato:

” Per battere la zona bisogna muovere la palla e prendersi dei buoni tiri.”

A quanto pare ciò non è riuscito ai 76ers e Coach Brett Brown è intervenuto affermando:

“Credo che abbiamo concluso pensando troppo. Siamo stati ottimi contro le difese a zona quest’anno, con il quinto miglior attacco.”

Brown quindi ha cercato di sdrammatizzare, quello che è certo è che la zona 2-3 dei Miami Heat funziona, e pure bene, il pessimo primo tempo di Lebron di qualche giorno fa lo dimostra.

La vera domanda è: dove possono arrivare questi Miami Heat?

