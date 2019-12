Ci siamo, è la sfida che tutti aspettano. Milwaukee Bucks vs Los Angeles Lakers. Le due squadra sono le assolute dominatrici di questo inizio di stagione NBA con lo stesso record: 24-4. Da una parte c’è Giannis Antetokounmpo mentre dall’altra LeBron James (assistito da Anthony Davis). Parlando in cifre: il greco sta viaggiando con una media di 31.7 punti, 12.8 rimbalzi e 5.3 assist, mentre la stella dei gialloviola con 25.9 punti, 10.6 assist e 7.4 rimbalzi di media a partita. Numeri fuori dalla norma.

Antetokounmpo, alla vigilia del match in programma alle 2.00, ha voluto elogiare il rendimento di LeBron, 35 anni tra poco, che sta dimostrando ancora una volta di non sentire il peso dell’età:

“È folle. Ovviamente uno dei miei obiettivi è essere in grado di restare ad alto livello per i prossimi dieci anni, ma quello che sta facendo lui è pazzesco. Come si muove, come gioca, è un alieno. Ok è LeBron James, è diverso dagli altri e in qualche modo te lo aspetti, ma è comunque incredibile.”