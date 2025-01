NBA, Anthony Davis si infortuna all’addome nella sconfitta dei Lakers contro i 76ers

Durante la partita della notte tra i Los Angeles Lakers e i Philadelphia 76ers, Anthony Davis ha subito una distensione addominale nel primo quarto, costringendolo a lasciare il campo dopo soli 10 minuti di gioco. Prima dell’uscita, Davis aveva totalizzato 4 punti e 2 rimbalzi.

L’assenza del lungo ha pesato sulla performance dei californiani, che hanno subito una sconfitta pesante per 118-104. LeBron James ha cercato di colmare il vuoto, contribuendo con 31 punti, 8 rimbalzi e 9 assist, ma non è stato sufficiente a contrastare l’attacco dei 76ers. Per quanto riguarda Phila, Tyrese Maxey è stato il protagonista assoluto, segnando 43 punti e guidando la squadra a una vittoria convincente. Nonostante le assenze di Paul George e Joel Embiid, Philadelphia ha dominato il secondo quarto, mettendo a segno 48 punti e costruendo un vantaggio decisivo.

L’infortunio di AD arriva dopo una prestazione eccezionale del lungo nella partita precedente contro gli Charlotte Hornets, in cui aveva registrato 42 punti e 23 rimbalzi. Attualmente, non è chiaro quanto tempo sarà necessario per il suo recupero, e i Lakers attendono ulteriori valutazioni mediche per determinare la gravità dell’infortunio.

