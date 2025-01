Bronny James torna a giocare in NBA, 0 punti contro Philadelphia: la reazione di LeBron

Senza Gabe Vincent, i Los Angeles Lakers sono stati costretti a richiamare Bronny James dalla G-League. Un esperimento, quello messo in piedi da JJ Redick, che non sembra aver restituito i risultati sperati poiché, nella notte, i gialloviola hanno ceduto di schianto contro i Philadelphia 76ers con il punteggio di 118-104. La realtà dei fatti evidenzia un bottino di 0 punti in 15 minuti sul parquet per lo stesso Bronny. Numeri impietosi che hanno portato il coach dei Lakers a commentare in questa maniera:

“Ovviamente non ha giocato bene, ma ci sta e forse sono stato io a metterlo in difficoltà. Sta facendo molto bene in G League e contino ad avere fiducia in lui, anche se oggi non si è dimostrato all’altezza della sfida”

Anche papà LeBron – 31 punti, 8 rimbalzi e 9 assist in 33 minuti – ha parlato della prestazione di suo figlio:

“Questa era la sua prima vera serata con ‘i grandi’ e ci vorrà del tempo, ma sono convinto che gli servirà per lavorare ancora di più e diventare un giocatore migliore”.

