Secondo quanto riportato da ESPN, i Sacramento Kings stanno valutando la possibilità di cedere il loro playmaker De’Aaron Fox prima della chiusura del mercato NBA, prevista per il 6 febbraio. Fox, 27 anni, sta disputando la sua ottava stagione con i Kings, con una media di 25.2 punti, 6.2 assist e 5.0 rimbalzi ad allacciata di scarpe.

Nonostante le sue prestazioni di alto livello, la squadra ha avuto un andamento altalenante, con un record attuale di 24 vittorie e 22 sconfitte, posizionandosi al decimo posto nella Western Conference. Recentemente, il play ha rifiutato un’estensione contrattuale triennale da 165 milioni di dollari, preferendo puntare a un accordo più vantaggioso nel 2025. Secondo alcune fonti, Fox avrebbe espresso una preferenza per i San Antonio Spurs come destinazione ideale. Gli Spurs, con il talento emergente di Victor Wembanyama, potrebbero beneficiare dell’esperienza e delle capacità di Fox per rafforzare la squadra e puntare ai Playoff con maggior vigore.

Con la scadenza del mercato sempre più vicina, sarà interessante osservare come si evolveranno le trattative e quale sarà il futuro del play nella Lega. Quello che è certo è che ambo le parti vorrebbero chiudere quanto prima ogni contesa, per concentrarsi su una delicatissima seconda fase di regular season.

