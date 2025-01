Slam Dunk Contest, riecco McClung: insieme a lui Castle, Buzelis e Jackson Jr. (Andre)

Dopo anni che di stelle ne attira meno di zero, lo Slam Dunk Contest ancora una volta non vedrà protagonisti grandi nomi della pallacanestro americana. A partecipare saranno Mac McClung, che tenterà di vincere la competizione per il terzo anno consecutivo, i rookie Stephon Castle dei San Antonio Spurs e Matas Buzelis dei Chicago Bulls e infine Andre Jackson Jr. dei Milwaukee Bucks. Insomma, non certo quattro nomi che ti facciano venire voglia di stare sveglio la notte per vedere la gara.

L’ultima volta che un big ha effettivamente partecipato è stato Jaylen Brown nel 2024, senza vincere e con tante polemiche. Prima di lui bisogna risalire al 2017. Insomma, sono passati anni luce da quelle gare con Dwight Howard, Blake Griffin e Vince Carter. Un lustro che probabilmente lo Slam Dunk Contest non riguadagnerà più.

