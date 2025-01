NBA, Stephen Curry preoccupato del cammino di Golden State: “Incapaci di reagire”

La stagione 2024-2025 dei Golden State Warriors è stata caratterizzata da una preoccupante tendenza: la squadra ha vinto solo una partita su 21 quando si trovava in svantaggio alla fine del terzo quarto. Questo dato è emerso dopo la recente sconfitta contro i Los Angeles Lakers nella scorsa notte con il punteggio di 108-118. In conferenza stampa, Stephen Curry ha espresso sorpresa riguardo a questa statistica, affermando:

L’altra anomalia, è che lo stesso Curry non ha segnato un solo punto nel secondo tempo contro i gialloviola. Il leader degli Warriors ha chiuso il secondo parziale con un pessimo 0/8 dal campo. È il secondo tempo peggiore della sua carriera, ed è un altro dato che lo ha lasciato senza parole:

“Prima di tutto devo giocare meglio. Avevamo delle buone posizioni in campo, ma hanno cercato di portarci in area dove loro sono decisamente fisici. Quando gioco così è difficile per noi vincere. Alla fine, dobbiamo essere in grado di apportare gli aggiustamenti corretti, trovare spazio e segnare canestri che sono alla nostra portata. Personalmente, non ho fatto niente di tutto questo e me ne assumo la responsabilità.”