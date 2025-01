NBA, Anthony Davis critica: “Io difensore dell’anno? La narrativa spinge per Wembanyama”

In questa particolare stagione NBA sembra non ci siano ostacoli nel vedere Victor Wembanyama come difensore dell’anno. In questo senso, anche Anthony Davis sembra confermare la cosa. Intervistato da Shams Charania, il lungo dei Los Angeles Lakers ha annunciato di non voler competere per questo particolare titolo personale, anche perché – a detta sua – la narrativa della Lega spinge per far vincere il riconoscimento allo stesso Wemby. Queste le parole di AD:

“Non vincerò mai quel premio , non voglio darmelo. Sono il miglior difensore della lega, ma non piaccio alla lega. Spesso i paletti con cui si decidono cambiano. Alcuni hanno vinto perché erano primi per stoppate, ma quando l’ho fatto io non ho vinto. Quindi conta la difesa individuale o quella di squadra? Quali sono i numeri che contano?”

Quindi, ha continuato in questa maniera:

“Sento che la narrativa viene spinta per farlo vincere Wemby, giusto? Sta viaggiando a tipo quattro stoppate di media, una cosa del genere. Ma il discorso è sempre quello: contano solo le stoppate? Ormai non so più come funziona questo premio”.

I numeri parlano chiaro: Wembanyama sta viaggiando a 4 stoppate a partita, mentre Davis si ferma a 2.2 ad allacciata di scarpe.

