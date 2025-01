Steph Curry, la canotta #30 è la più venduta a metà stagione NBA; Celtics al top tra le squadre

Stephen Curry e LeBron James non mollano lo scettro. I dati di metà stagione NBA relativi a merchandising e vendite certificano come le loro siano ancora le canotte più vendute fino a oggi su NBAStore.com. Il comunicato diffuso dalla lega nella giornata di venerdì 24 gennaio segnala alcuni dati interessanti rispetto agli anni precedenti. Sono tre, ad esempio, i debuttanti in questa graduatoria di “popolarità”: Anthony Edwards è la new entry meglio piazzata (al 6° posto assoluto), mentre Shai Gilgeous-Alexander e Donovan Mitchell fanno capolino rispettivamente all’11° e 15° posto. Inoltre, ben nove dei 15 giocatori in lista hanno ricevuto una nomination tra i titolari dell’All-Star Game NBA 2025.

Tra le squadre in evidenza per vendite di merchandising nessuna sorpresa. Il podio è appannaggio dei mercati più grandi: guidano Celtics e Lakers, davanti ai New York Knicks.

