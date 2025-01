NBA Parigi 2025, come sono andate le due partite tra Indiana e San Antonio

La città di Parigi è stata recentemente il palcoscenico di due emozionanti partite di regular season NBA, che hanno visto protagonisti gli Indiana Pacers e i San Antonio Spurs all’Accor Arena. Questi incontri non solo hanno offerto spettacolo sul parquet, ma hanno anche rafforzato il legame tra la NBA e il pubblico europeo, con una serie di eventi collaterali che hanno animato la capitale francese. Andiamo, però, per gradi.

Prima partita: dominio degli Spurs

Il primo incontro, disputato il 23 gennaio 2025, ha visto i San Antonio Spurs imporsi con un netto 140-110 sugli Indiana Pacers. La giovane stella francese Victor Wembanyama ha brillato davanti al pubblico di casa, registrando una doppia doppia con 30 punti e 11 rimbalzi, oltre a 6 assist e 5 stoppate. Questa prestazione ha eguagliato un record appartenente a Tim Duncan, rendendo Wembanyama uno dei pochi giocatori nella storia degli Spurs a raggiungere tali cifre in una singola partita.

Seconda partita: risposta dei Pacers

Due giorni dopo, il 25 gennaio 2025, i Pacers hanno risposto con una convincente vittoria per 136-98. Il playmaker Tyrese Haliburton è stato il protagonista indiscusso, mettendo a referto 28 punti, di cui 16 in un’impressionante sequenza di soli due minuti e mezzo nel terzo quarto. Anche Pascal Siakam ha contribuito significativamente con 23 punti, consolidando il vantaggio dei Pacers e assicurando la vittoria.

Oltre alle partite, la NBA ha organizzato una serie di eventi per coinvolgere i tifosi parigini e celebrare la cultura del basket. Tra questi, l’NBA House, un’installazione interattiva aperta dal 22 al 25 gennaio presso il Carreau du Temple, ha offerto attività a tema basket, incontri con leggende NBA e sessioni di gioco con i videogiochi NBA 2K25. Il 24 gennaio, l’NBA Paris Jam, presentato da Revolut, ha combinato invece musica, cultura e pallacanestro, offrendo ai fan un’esperienza unica.

Prospettive future della NBA in Europa: cosa succederà nei prossimi anni?

Il successo degli NBA Paris Games 2025 rafforza l’idea di un futuro sempre più europeo per la lega. La presenza di talenti come Wembanyama e l’entusiasmo dimostrato dai tifosi europei suggeriscono che la NBA potrebbe intensificare la sua presenza nel Vecchio Continente. Eventi come questi non solo promuovono il basket a livello internazionale, ma consolidano anche il legame tra la NBA e il pubblico europeo, aprendo la strada a future iniziative e collaborazioni. La Lega aprirà mai ad una squadra europea nel proprio campionato? Le voci continuano a susseguirsi, ma nulla è confermato.

