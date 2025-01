NBA, Porzingis critica Boston: “Siamo dei gattini rispetto all’anno scorso”

Secondi a Est, i Boston Celtics continuano il loro cammino in regular season senza troppi intoppi. Il percorso dei campioni NBA in carica, però, non sembra convincere Kristaps Porzingis, il quale ha ancora qualche riserva rispetto all’andamento della scorsa stagione:

L’anno scorso eravamo dei leoni; quest’anno in alcune partite sembriamo dei gattini. Fa parte della natura umana, non possiamo far finta che ogni partita sia una partita di playoff, ma ci piacerebbe avere lo spirito che avevamo lo scorso anno. Sono fiducioso: stiamo riacquistando lo stesso killer instinct che avevamo la passata stagione. Abbiamo momenti in cui sembriamo quella squadra, altri no, altri in cui ci accontentiamo un po’ troppo. Sappiamo che quando ci sono le sfide più importanti questo gruppo sa come rispondere: la chiave ora è di portare in campo la stessa energia ogni singola sera.