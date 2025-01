NBA All-Star Game 2025, svelati i titolari della partita delle stelle

Manca sempre meno all’All-Star Weekend 2025, in programma dal 14 al 16 febbraio al Chase Center di San Francisco, ma nel frattempo la NBA ha svelato i nomi dei titolari della partita delle stelle scelti tramite il voto dei tifosi (50%), dei giornalisti (25%) e di tutti i giocatori della lega (25%).

Come già ampiamente detto, la 74esima edizione dell’All-Star Game vedrà nuovamente un cambio di format e si trasformerà in un torneo a quattro squadre, composte da 8 giocatori ciascuno, con tre squadre formate dai convocati alla partita delle stelle ed una che sarà la vincente della sfida tra le Rising Stars. Il nuovo format prevede uno scontro in due semifinali al meglio dei 40 punti ed una finale in cui prevarrà la prima squadra che raggiungerà quota 25 punti.

Gli allenatori delle due squadre saranno Mark Daigneault degli Oklahoma City Thunder e Kenny Atkinson dei Cleveland Cavaliers. Andiamo dunque a scoprire insieme i quintetti delle due Conference.

Eastern Conference

The Eastern Conference starter pool for the 2025 NBA All-Star Game: ▪️ Giannis Antetokounmpo

▪️ Jalen Brunson

▪️ Donovan Mitchell

▪️ Jayson Tatum

▪️ Karl-Anthony Towns pic.twitter.com/ENbe3684P4 — NBA Communications (@NBAPR) January 24, 2025

Guidati da Giannis Antetokounmpo, giocatore più votato dal pubblico con quasi 4.5 milioni di voti, gli altri titolari della Eastern Conference saranno: il duo dei New York Knicks composto da Jalen Brunson e Karl-Anthony Towns, che giocheranno per la prima volta in quintetto in una partita delle stelle, Donovan Mitchell, leader della squadra con il miglior record ad Est (i Cleveland Cavaliers) ed il detentore del maggior numero di punti segnati in un All-Star Game (55), Jayson Tatum.

Giannis Antetokounmpo – Milwaukee Bucks – 31.3 punti, 12 rimbalzi e 6 assist Jayson Tatum – Boston Celtics – 27.2 punti, 9.1 rimbalzi e 5.5 assist Jalen Brunson – New York Knicks – 26 punti, 3 rimbalzi e 7.3 assist Donovan Mitchell – Cleveland Cavaliers – 23.2 punti, 4.5 rimbalzi e 4.5 assist Karl-Anthony Towns – New York Knicks – 25.1 punti, 13.9 rimbalzi e 3.5 assist

Western Conference

The Western Conference starter pool for the 2025 NBA All-Star Game: ▪️ Stephen Curry

▪️ Kevin Durant

▪️ Shai Gilgeous-Alexander

▪️ LeBron James

▪️ Nikola Jokić pic.twitter.com/YwP8QaUF7q — NBA Communications (@NBAPR) January 24, 2025

La Western Conference si affida ai tre veterani che hanno conquistato la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024: LeBron James, che sarà il primo 40enne a partire in quintetto in un All-Star Game ed il primo giocatore nella storia della NBA a prendere parte a 21 edizioni della partita delle stelle, Kevin Durant, giunto alla quindicesima convocazione, e Stephen Curry, che torna tra i titolari dopo l’assenza nella scorsa stagione. Completano il quintetto il leader per punti segnati dell’intera lega, Shai Gilgeous-Alexander (che viaggia a 32 punti di media), e l’MVP della lega in carica, nonché vincitore di 3 delle ultime 4 edizioni del premio di MVP, Nikola Jokić.

LeBron James – Los Angeles Lakers – 23.6 punti, 7.7 rimbalzi e 8.9 assist Stephen Curry – Golden State Warriors – 22.6 punti, 4.9 rimbalzi e 6.3 assist Shai Gilgeous-Alexander – Oklahoma City Thunder – 32 punti, 5.3 rimbalzi e 6.1 assist Kevin Durant – Phoenix Suns – 27.2 punti, 6.5 rimbalzi e 4.1 assist Nikola Jokić – Denver Nuggets – 30.2 punti, 13.4 rimbalzi e 10.1 assist

Le riserve della partita delle stelle verranno invece svelate nella giornata di giovedì 30 gennaio.

Leggi anche:

Gli Spurs vincono il primo atto degli NBA Paris Game 2025 con un Wemby spettacolare

NBA, Infortunio alla caviglia per Dereck Lively: out 2-3 mesi

NBA, Adam Silver: “Stiamo valutando l’idea di creare una lega europea”