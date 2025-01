Gallinari lascia la NBA e va in Porto Rico, ma promette: “Voglio tornare negli USA”

Danilo Gallinari ha ufficialmente trovato una nuova squadra, ma non in NBA. L’italiano, infatti, nelle scorse ore ha confermato di aver firmato un contratto con la squadra di Porto Rico dei Vaqueros di Bayamón. Il classe 1988 chiude così temporaneamente le porte alla lega americana dove, peraltro, non ha trovato riscontri di livello per poter tornare a giocare in NBA. Queste le parole del Gallo sulla sua nuova avventura:

“È con grande piacere che mi preparo per una nuova importante sfida con la maglia dei Vaqueros. Sono grato di poter fare ciò che amo di più: giocare a basket e stare vicino alla mia famiglia. Ringrazio il club, e in particolare Carlos Arroyo, per la fiducia e per avermi dato l’opportunità di tenere la porta aperta in caso di chiamata NBA. Torno in campo con l’emozione di un nuovo inizio ma anche con la speranza di un grande finale in “azzurro”, pronto a indossare la maglia azzurra per un’ultima grande avventura europea”

Leggi Anche:

NBA Player of The Week: i giocatori premiati per ogni settimana della stagione 2024-2025

NBA Martin Luther King Day, i record più importanti