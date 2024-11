NBA All-Star Game 2025, cambia ancora il format: ci sarà un torneo a 4 squadre

Negli ultimi anni si è cercato insistentemente un nuovo format per l’All-Star Game per ridare alla gara delle stelle quell’appeal che manca ormai da tempo. Nella scorsa edizione si era deciso di tornare alla sfida tra i migliori della Eastern Conference contro i migliori della Western Conference, ma per l’All-Star Game del 2025, che si terrà a San Francisco, la lega ha deciso di cambiare nuovamente il format.

Per la prima volta infatti, la gara delle stelle si trasformerà in un torneo a quattro squadre, composte da 8 giocatori ciascuno. Tre squadre saranno composte dai convocati all’All-Star Game, mentre la terza sarà la vincente della sfida tra le Rising Stars. Il format prevede uno scontro in due semifinali al meglio dei 40 punti e le due finaliste si sfideranno in una gara in cui prevarrà la prima che raggiungerà quota 25 punti. È stata invece confermata la sfida al tiro da tre punti, vista già nell’All-Star Game di Indianapolis, tra Stephen Curry e Sabrina Ionescu che potrebbe includere altri partecipanti per questa edizione. Le prime indiscrezioni parlano di Klay Thompson e Caitlin Clark delle Indiana Fever.

Secondo quanto riportato da Shams Charania, le discussioni tra giocatori, allenatori, dirigenti e lega andrebbero avanti già da 6 mesi e si sono intensificate nel corso della Summer League di Las Vegas. Dopo che l’Est ha sconfitto l’Ovest per 211-186 nell’All-Star Game di Indianapolis nella scorsa stagione, con il punteggio più alto nella storia della lega, il commissioner NBA Adam Silver aveva ammesso pubblicamente che il livello di competizione era calato drasticamente ed insieme alla National Basketball Players Association (il sindacato giocatori) ha cercato negli ultimi mesi di trovare un nuovo format che potesse dare unicità all’evento del 2025, come ammesso dallo stesso Silver all’inizio di questo mese:

“Stiamo valutando altri format. Penso che non ci siano dubbi che anche i giocatori siano rimasti delusi dall’All-Star Game dell’anno scorso. Vogliamo tutti fare un lavoro migliore nel fornire competizione e intrattenimento ai nostri fan”.

Appuntamento al weekend tra il 14 e il 16 febbraio per seguire l’All-Star Weekend che si terrà al Chase Center di San Francisco.

How the four-team tournament-style 2025 NBA All-Star Game is expected to work, sources tell ESPN: – Two semifinal games up to 40 points, winners advance

– Finals game up to 25 points Quick-burst competition, pickup ball-esque. https://t.co/VOyPvioj78 — Shams Charania (@ShamsCharania) November 21, 2024

