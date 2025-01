NBA Martin Luther King Day 2025: partite, orari, programma e dove vederle in TV e in chiaro

Come di consueto, ogni terzo lunedì del mese di gennaio (in una data il più vicino possibile alla ricorrenza) negli Stati Uniti d’America si celebra il Martin Luther King Day per onorare il pastore protestante che ha fortemente lottato per i diritti civili afroamericani, nato il lontano 15 gennaio 1929 ad Atlanta, Georgia. In una giornata molto sentita oltreoceano, la NBA come ogni anno propone in calendario diversi match in orario europeo. Andiamo dunque a scoprire insieme le gare in programma nel Martin Luther King Day 2025, gli orari italiani e dove vederle in TV.

NBA Martin Luther King Day 2025: orari italiani delle partite in programma

Mavericks @ Hornets – ore 18:00

Pistons @ Rockets – ore 20:00

Timberwolves @ Grizzlies – ore 20:30

Hawks @ Knicks – ore 21:00

Suns @ Cavaliers – ore 21:30

Celtics @ Warriors – ore 23:00

Jazz @ Pelicans – ore 02:00

Bulls @ Clippers – ore 04:30

Dove vedere le partite in TV, streaming e in chiaro

In Italia, tutte le partite del Martin Luther King Day, ad eccezione di Los Angeles Clippers-Chicago Bulls, saranno trasmesse su Sky Sport NBA (canale 209) con la formula “NBA 360” che consiste in una diretta basket con collegamenti da sei campi diversi.

Per gli abbonati, è possibile seguire gli incontri anche in streaming tramite Sky Go. Inoltre, il servizio NOW TV offre la visione delle partite per chi possiede il Pass Sport. Per chi preferisce lo streaming ufficiale NBA, è disponibile l’NBA League Pass, che consente di seguire tutte le partite in diretta e on-demand.

Leggi anche:

Boston Celtics in vendita: attese almeno quattro offerte per la squadra campione NBA

NBA, LeBron James felice di finire la sua carriera giocando con Bronny: “Era un sogno per me”

NBA, Wembanyama regala la maglia ad un tifoso: all’asta per 10.000 dollari