NBA, LeBron James felice di finire la sua carriera giocando con Bronny: “Era un sogno per me”

Dopo circa tre mesi di competizione, dov’è Bronny James? Il rookie più pubblicizzato di inizio stagione, ha una media NBA di 0.4 punti e solo tre minuti giocati nel 2025. Come previsto, è nella G-League che può giocare ed esprimersi al suo meglio: le sue statistiche sono già più interessanti con 14.7 punti, 4.2 rimbalzi e 3.9 assist di media. Tanto da rendere molto orgoglioso suo padre, ospite del podcast di Jason e Travis Kelce. Queste le parole del nativo di Akron:

“Per quanto riguarda i titoli, quella è una cosa a parte, ma poter giocare in questa Lega e poterlo fare al fianco di Bronny in questo momento, è uno dei risultati più grandi e probabilmente il risultato numero uno che abbia mai potuto ottenere. Me lo hanno detto in tanti, e non solo nello sport, ma anche nel mondo degli affari e in altri ambiti della vita, tutti mi dicono che lavorare con tuo figlio è la cosa più bella possibile”.