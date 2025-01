Incendi a Los Angeles, LeBron James ammette: “Sto giocando male, non riesco a non pensarci”

Sono ormai giorni che numerosi incendi devastano la California e Los Angeles. Centinaia di migliaia gli evacuati, 25 i morti. Una situazione complicata che avrebbe impattato non poco sul rendimento di molti giocatori. Tra cui LeBron James. Tre sconfitte di fila, poi una vittoria risicata in rimonta con dei Miami Heat privi della loro stella Jimmy Butler.

Le parole non riescono quasi a soffermarsi sul basket, ma vanno esclusivamente alle persone colpite e alla speranza per il futuro. Anche il coach dei Lakers JJ Redick ha perso la sua casa, distrutta dalle fiamme, mentre LeBron è stato costretto a evacuare la sua famiglia.

“Sono stato assente mentalmente per ovvie ragioni, ma spero che la situazione sia contenuta e continui ad esserlo. E spero che a un certo punto potremo iniziare a spingere e ad andare avanti, a lasciarci tutto alle spalle e a ricostruire la nostra città, a ricostruire questa bellissima città. Spero che nei prossimi mesi o anni, fino a quando la città non sarà di nuovo in piedi, noi come franchigia dei Lakers e i giocatori che giocano per i Lakers diano un senso di speranza, orgoglio ed eccitazione”.