NBA, LeBron James e il racconto della partita contro Michael Jordan quando aveva 16 anni: “Ho dominato”

Tutto quello che circonda LeBron James si trasforma già in leggenda. Ecco perché nel racconto fatto dal nativo di Akron nel podcast dei fratelli Kelce, c’è qualcosa di magico. Stiamo parlando di una partitella fatta da LeBron quando aveva 16 anni contro alcune leggende NBA dell’epoca, tra cui Michael Jordan. Queste le parole dell’attuale stella dei Lakers:

“All’inizio ero rimasto fuori perché i veterani non facevano entrare i ragazzini come me, poi si sono un po’ stancati e sono potuto entrare. Ero in campo con Michael Jordan, Antoine Walker, Penny Hardaway, Ron Artest, Michael Finley e gente del genere. Nessuno. Ero immarcabile. Quando sono sceso in campo mi sono detto ‘Adesso gli faccio il c…’. Ero nervosissimo all’idea di essere in campo con MJ e tutti gli altri di quel livello. Ma mi sono anche detto: ‘Gioca fuori di testa’. E l’ho fatto, l’ho assolutamente fatto.”