NBA, Antetokounmpo arrabbiato con i suoi compagni: “Siamo stati orribili contro i Knicks”

Sconfitta davvero pesante, nella notte, per i Milwaukee Bucks. La compagine capitanata da Giannis Antetokounmpo, infatti, ha ceduto al Madison Square Garden con il punteggio di 140-106. Decisamente troppi i punti concessi agli avversari da parte di Milwaukee che non è riuscita a trovare alcuna soluzione contro Jalen Brunson e compagnia.

Nel post-gara, ovviamente, Antetokounmpo ha cercato di strigliare i suoi compagni di squadra, poiché non vuole replicare le altre (pesanti) battute d’arresto di inizio regular season. Queste le parole del greco:

“Dobbiamo rimetterci in piedi, non c’è molto altro da dire. Non abbiamo battuto Boston. Non abbiamo battuto i Cavs. Non abbiamo battuto i Knicks. Quelle sono le prime tre squadre, e abbiamo giocato in maniera orribile contro di loro. Rispetto a novembre penso che ora siamo una squadra molto migliore. Lo abbiamo dimostrato giocando un buon basket per un lungo periodo. Ma quando giochiamo con le squadre migliori, dobbiamo salire di livello. E dobbiamo essere noi a farlo, perché loro non ci regaleranno nulla”.