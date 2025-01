NBA, Wembanyama e gli Spurs abbattono i Lakers con un ultimo quarto da favola

Nella notte, i San Antonio Spurs hanno interrotto una serie di tre sconfitte consecutive, superando i Los Angeles Lakers con un netto 126-102 alla Crypto.com Arena di Los Angeles. La partita ha visto una prestazione dominante nel quarto periodo, in cui gli Spurs hanno surclassato i padroni di casa con un parziale di 37-13.

Ottima prestazione di Victor Wembanyama. Il giovane talento francese ha brillato con 23 punti, contribuendo significativamente alla vittoria della sua squadra. Devin Vassell e Stephon Castle hanno quindi aggiunto altri 23 punti ciascuno, mostrando l’efficacia dell’attacco bilanciato di San Antonio. Nonostante la sconfitta, dobbiamo poi registrare la doppia doppia da 30 punti e 13 rimbalzi di Anthony Davis, mentre LeBron James si è fermato a quota 18 punti.

Queste le parole di Wemby al termine del match:

“Abbiamo mostrato grande carattere nel recuperare e dominare nel quarto periodo. Questa vittoria è fondamentale per il nostro morale e per ritrovare la giusta direzione.”

Questa vittoria rappresenta un’iniezione di fiducia per gli Spurs, che interrompono una striscia negativa e si preparano ad affrontare i prossimi impegni con rinnovato entusiasmo. Per i californiani, la sconfitta evidenzia la necessità di lavorare sulla tenuta mentale e sulla capacità di gestire i momenti cruciali delle partite, soprattutto in vista della seconda metà della stagione.

Da segnalare, infine, il bel gesto da parte di Chris Paul e lo stesso Wembanyama, i quali hanno regalato le proprie maglie ai figli di JJ Redick, colpiti dall’incendio degli scorsi giorni avvenuto nella città degli angeli.

