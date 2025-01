NBA, Paul George non vuole giocare nel ruolo di centro: “Mi annoio”

I problemi fisici di Joel Embiid stanno in qualche maniera limitando anche Paul George. Il fatto è molto semplice: la stella di Phila è stata chiamata a ricoprire i ruoli di ala grande e – talvolta – centro, per sopperire alla mancanza di giocatori di livello all’interno del roster dei 76ers. Una soluzione che Nick Nurse sta testando in diverse riprese, anche per cercare di rendere più dinamica e mobile la squadra sul campo.

Paul George, però, sembra non trovarsi oggettivamente bene in questo nuovo ruolo che è chiamato a ricoprire. Queste le parole dell’ex giocatore dei Los Angeles Clippers a riguardo:

“È diverso: sono abituato a correre e darmi da fare e a inseguire, combattendo sui blocchi. A essere sincero, mi annoia. Giocare da 5 proprio non fa per me. Ma devo sfruttare la mia capacità di chiudere il pitturato, aiutando a togliere linee di passaggio e di penetrazione, combattendo con i lunghi che è quello che Nick Nurse vuole. Ma mi piace molto di più inseguire i piccoli e occuparmi delle ali.”

Leggi Anche:

NBA, Antetokounmpo arrabbiato con i suoi compagni

Quale trade NBA per Jimmy Butler? Dennis Scott scarta Phoenix

NBA, incendio a Los Angeles: Kawhi Leonard lascia i Clippers per raggiungere la sua famiglia