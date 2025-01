NBA, Steph Curry show! 8/8 da tre punti e Sixers demoliti

I Golden State Warriors tornano a vincere e lo fanno annientando i Philadelphia 76ers con il risultato di 139-105 grazie ad una prestazione fenomenale di Stephen Curry che chiude la gara con una doppia doppia da 30 punti e 10 assist, frutto di un fenomenale 11/15 al tiro ed uno strabiliante 8/8 dalla lunga distanza.

Il fenomeno in maglia numero 30 mette a segno così la sua 85esima partita in carriera con almeno 8 triple segnate, ma per la prima volta conclude una gara con il 100% di realizzazione dalla lunga distanza. Solamente altri 9 giocatori nella storia della NBA hanno concluso una partita con almeno 8 triple segnate senza un errore, ma Curry diventa il primo a riuscirci aggiungendo anche 10 assist.

Il 36enne ha giocato con una fasciatura al pollice destro per una slogatura che gli ha impedito di usare la mano destra durante l’allenamento dello scorso mercoledì. Nel post-partita Curry ha analizzato la sua prestazione parlando proprio del suo infortunio:

“A volte un infortunio può aiutarti a concentrarti ancora di più rispetto al solito. Quando trovi il ritmo e facciamo circolare la palla come abbiamo fatto in questo match possono succedere tante cose buone”

L’head coach degli Warriors, Steve Kerr, ha elogiato l’ennesima grande gara del suo numero 30:

“Si merita queste serate. Voglio dire, è così divertente vederlo giocare. I nostri tifosi e il nostro coaching staff, siamo tutti viziati nel vederlo giocare sera dopo sera. Dobbiamo amare queste serate, [Curry] non ci sarà per sempre. È uno dei giocatori più forti che siano mai esistiti e siamo fortunati ad averlo con noi”.

Buona prestazione anche per Jonathan Kuminga, che in uscita dalla panchina chiude con 20 punti e 8/11 al tiro. Il terzetto composto da Andrew Wiggins, Draymond Green e Dennis Schröder aggiunge 15 punti a testa. Non bastano invece ai Sixers i 28 con 14 rimbalzi di Joel Embiid, i 19 di Paul George e i 14 di Tyrese Maxey.

