NBA, Dorian Dorian Finney-Smith si presenta ai Lakers: “Qui posso vincere il titolo”

Dorian Finney-Smith, recentemente acquisito dai Los Angeles Lakers dai Brooklyn Nets, ha espresso grande entusiasmo per l’opportunità di competere per un titolo NBA. In un’intervista con ESPN, ha dichiarato:

“Sono entusiasta di unirmi a una squadra con una mentalità vincente e di contribuire con la mia esperienza e versatilità per raggiungere l’obiettivo finale: il titolo NBA.”

Finney-Smith, noto per le sue abilità difensive e il tiro da tre punti, ha mantenuto una media di 10.4 punti e 4.6 rimbalzi a partita con i Nets in questo inizio di regular season. La sua aggiunta ai Lakers mira a rafforzare la profondità del roster e a fornire maggiore flessibilità sia in attacco che in difesa. Il general manager gialloviola, Rob Pelinka, ha commentato in questa maniera:

“Dorian è un giocatore che seguiamo da tempo. La sua etica del lavoro e la sua mentalità competitiva si allineano perfettamente con la cultura dei Lakers. Crediamo che il suo contributo sarà fondamentale nella nostra corsa al titolo.”

Con l’arrivo di Finney-Smith, i Lakers puntano a consolidare la loro posizione nella Western Conference e a prepararsi per una profonda corsa nei prossimi playoff, come ammesso dallo stesso giocatore:

“Solo l’opportunità di competere per il titolo mi carica. A Brooklyn, stavamo solo lottando per entrare nei playoff. Qui, stiamo cercando di vincere il titolo. Quindi è un approccio diverso, un’energia diversa, tutto intorno.”

