Jimmy Butler sospeso dai Miami per sette partite: è sul mercato NBA

Il comunicato diffuso dai Miami Heat sul proprio sito nella notte italiana tra il 3 e il 4 gennaio lascia pochi margini per ricucire lo strappo con Jimmy Butler. Il giocatore, assieme ai suoi rappresentanti, ha manifestato l’intenzione di lasciare la Florida, e la franchigia ne ha preso atto. Ecco il contenuto della nota stampa.

“Abbiamo sospeso Jimmy Butler per sette partite a seguito di molteplici episodi di condotta dannosa verso la squadra. [Detti episodi] si sono verificati nell’arco della stagione e in particolare nelle ultime settimane. Attraverso le sue azioni e dichiarazioni, lui ha dimostrato di non voler fare più parte di questa squadra. Jimmy Butler e i suoi agenti hanno indicato la volontà di una trade, ascolteremo quindi offerte.”