NBA, Jimmy Butler si presenta ai Golden State Warriors: “Felice di essere dove sono desiderato”

Dal 20 dicembre 2024, ovvero da sette settimane, Jimmy Butler ha giocato solo cinque partite e ha quindi trascorso più tempo fuori dal campo che come giocatore di Miami. La fine della sua avventura con gli Heat è stata dolorosa e tutti – lui per primo hanno voluto chiudere al più presto questo capitolo. Alla fine, l’ex Chicago è riuscito a trovare in Golden State la sua nuova destinazione, ottenendo peraltro l’estensione del contratto che aspettava da tempo. Abbastanza per strappargli di nuovo un sorriso durante la conferenza stampa di presentazione:

“Tutto questo è alle mie spalle, vado avanti. Sono felice di essere qui, felice di essere di nuovo desiderato. Sento che tornerò ad essere me stesso, e andrà tutto alla grande. Quindi sorrido. So di aver ritrovato la mia gioia. Mi trovo in una situazione diversa, con ragazzi nuovi.”

Stephen Curry e Draymond Green hanno accolto con entusiasmo l’ala e il suo profilo vincente. È vero anche il contrario, poiché Jimmy Butler, che non ha ancora vinto un anello, si unisce a due stelle che hanno all’attivo quattro titoli NBA:

“Le nostre personalità si fonderanno insieme. Giocare con Curry, che tutti sanno essere il miglior tiratore del mondo e della storia, rende il mio lavoro più facile. Probabilmente avrò più spazi qui.”

Jimmy Butler potrebbe iniziare questa nuova avventura sabato sera contro i Bulls. Questa sarà la prima partita da diverse settimane a questa parte:

“Voglio solo tornare in campo e fare quello che faccio da tanto tempo. Divertirmi, sorridere, correre senza avere la sensazione di fare cardio per la maggior parte della partita. Quindi sono molto, molto felice di non essere più sospeso.”

