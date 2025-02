Mercato NBA, Jimmy Butler se ne va da Miami: finisce ai Golden State Warriors

Dopo settimane di voci e colpi di scena, Jimmy Butler ha finalmente trovato una nuova squadra. L’ormai ex stella di Miami è infatti stato spedito ai Golden State Warriors. Tutto questo, dopo giorni davvero confusi con gli Heat che nelle scorse ore avevano tentato di mettere insieme uno scambio a tre squadra e che avrebbe mandato Jimmy Butler ai Suns in cambio di Kevin Durant: quell’opzione è svanita quando “KD” ha detto a Golden State che non voleva tornare in California.

Alla disperata ricerca di un’opzione offensiva affidabile per sostituire Stephen Curry, gli Warriors hanno quindi deciso di puntare tutto su Jimmy Butler. Questo trasferimento coinvolge quattro squadre e l’altra grande novità della serata è il rinnovo immediato di “Jimmy Buckets” per… 121 milioni di dollari in due anni. Questi i dettagli della trade.

Golden State Warriors ricevono:

Jimmy Butler (dai Miami Heat)

Miami Heat ricevono:

Andrew Wiggins (dai Warriors)

Kyle Anderson (dai Warriors)

P.J. Tucker (dagli Utah Jazz)

Una scelta protetta al primo turno del draft 2025

Detroit Pistons ricevono:

Lindy Waters III (dai Warriors)

Josh Richardson (dai Heat)

Utah Jazz ricevono:

Dennis Schröder (dai Warriors)

Una scelta al secondo turno del draft 2031

