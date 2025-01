Nba, Butler sulle voci di mercato: “Via da Miami? Vedremo, è fuori dal mio controllo”

Cinque partite out, e ora Jimmy Butler è pronto a tornare sul parquet con la canotta dei Miami Heat. Ma la notizia non è questa: dopo settimane di botta e risposta tra media, agente e società su una sua possibile richiesta di trade, è stato lui a chiudere il caso. Anche se in realtà di chiuso c’è ben poco.

Il giorno di Natale è Shams Charania, insider di ESPN, a dare la notizia: Jimmy Butler vorrebbe essere scambiato prima della trade deadline di febbraio. Il motivo? Vincere, in primis, e il contratto in scadenza a giugno senza nessuna trattativa di rinnovo ancora intavolata. Il presidente degli Heat Pat Riley, dopo un primo intervento dello stesso agente di Butler che aveva negato tutto, ha rilasciato una dichiarazione ufficiale negando categoricamente che Miami abbia intenzione di scambiare la sua stella.

Butler, di fronte alle domande dei giornalisti, è stato molto più vago:

“Non so se rimarrò qui fino a fine stagione. Vedremo. Solo il tempo ce lo dirà. Non posso dirvi cosa succederà domani. Dopotutto questo è un business. Non avrò alcun rancore in ogni caso. Pat Riley farà ciò che è meglio per l’organizzazione, come è giusto che sia. In questo momento sono felice. Sono in un buon ambiente. Ho i miei figli qui. Sono in salute. Vi assicuro che sono felice”.

Jimmy Butler on if he wants to be on the Heat:

“It's a good question. Who knows? I don't. But right now, I'm here. So, I'm going to make the most of it. I am going to compete, and I am going to win. And that's all that I've got.

(via @ZachWeinberger) pic.twitter.com/o9FrjFvIfN

— 𝙃𝙀𝘼𝙏 𝙉𝘼𝙏𝙄𝙊𝙉 (@HeatvsHaters) December 31, 2024