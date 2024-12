NBA, LeBron James: “Posso giocare ai massimi livelli per altri cinque o sette anni”

Nonostante abbia festeggiato il suo 40esimo compleanno e stia giocando la sua 22esima stagione in NBA, LeBron James mostra ancora un livello di gioco da All-Star: nel momento in cui scriviamo, sta viaggiando ad una media di 23.5 punti, 9.0 assist e 7.9 rimbalzi in 35 minuti (50% al tiro, 36% da dietro l’arco e 77% dai tiri liberi). Abbastanza da spingerlo a giocare a lungo con i Lakers o altrove? Queste le parole del nativo di Akron rilasciate ai giornalisti in occasione del suo compleanno:

“Ad essere sincero, se lo volessi davvero, probabilmente potrei ancora giocare ai massimi livelli per cinque o sette anni, ed è strano a dirsi. Ma non lo farò.”

A metà novembre LeBron James aveva già avvertito che non avrebbe giocato ancora a lungo. Lui che, ricordiamolo, ha trascorso più della metà della sua vita nei panni di una superstar dell’NBA:

“Sono arrivato in NBA da ragazzino, quando avevo 18 anni, e ora ne ho 40, con 22 stagioni di anzianità e un figlio di 20 anni anche lui in NBA … È davvero bello. Svegliarsi e pensare che ho 40 anni? È incredibile vedere dove sono e vedere che sto ancora giocando ad alto livello, anche se sono ancora giovane ma vecchio considerando il numero di stagioni in cui ho giocato.”

Ovviamente, il livello di competitività dei Lakers peserà sul resto della carriera del “Re”, il quale assicura che la sua unica motivazione è riuscire a vincere un quinto titolo.

“Per il momento penso che siamo un’ottima squadra. Abbiamo la possibilità di competere con chiunque. Siamo al livello per vincere il titolo e possiamo vincerlo adesso? Non credo. Ma va bene, perché abbiamo ancora tanto margine di miglioramento… Non so se questo determinerà se continuerò a giocare più a lungo, perché non cambierà nulla nella mia carriera, in un modo o nell’altro.”

Quello che è certo, però, è che più passano i mesi e le stagioni, più LeBron James si avvicina al ritiro con la canotta dei Lakers indosso:

“Questo è il piano. Vorrei finire qui. Sono venuto in California per finire la mia carriera. Solo che non sono stupido neanche io, so come funziona. Ma il mio rapporto con questa organizzazione parla da solo e spero di non dover andare da nessun’altra parte prima che la mia carriera finisca.”

