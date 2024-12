Lillard sempre più ricco: Dame Time rinnova a vita con Adidas

Fresco fresco di vittoria della NBA Cup, nonché primo trofeo della sua carriera, Damian Lillard raccoglie un altro trionfo, questa volta non di squadra. Il playmaker dei Milwaukee Bucks avrebbe firmato un rinnovo contrattuale a vita per continuare la sua collaborazione con il brand Adidas. A riportarlo per primo l’insider di Espn Shams Charania.

Milwaukee Bucks All-Star Damian Lillard has agreed to a lifetime contract extension with Adidas, sources told ESPN. Lillard now joins LeBron James and Kevin Durant (Nike) and Stephen Curry (Under Armour/Curry Brand) as active NBA players with lifetime shoe endorsements. pic.twitter.com/BNKU2VDUNT — Shams Charania (@ShamsCharania) December 18, 2024

Dame Time, così, entra di diritto a far parte dell’esclusivo club di atleti ancora in attività che hanno firmato un contratto di sponsorizzazione “finché morte non ci separi”. Tra di loro LeBron James e Kevin Durant con Nike, Steph Curry con Under Armour, che include il suo marchio personale Curry.

Il legame tra Adidas e Lillard, che ha fatto scaturire la scarpa “Adidas Dame”, risale al 2012, anno di ingresso nella massima lega americana di Damian Lillard. Due anni più tardi, nel 2014, Dame Time ha firmato un contratto decennale che, secondo i report usciti al tempo, ammontava fino a 100 milioni di dollari. Ora, scaduto quel contratto, il nodo tra i due si fa indissolubile. Non sono, però, ancora note le cifre del nuovo accordo. Quello che è certo è che, tra contratti sportivi e di sponsorizzazione, a 34 anni Lillard sorpasserà di certo quota 600 milioni di dollari guadagnati in carriera.

