NBA, Dennis Schroder si presenta ai Golden State Warriors: “Felice di essere qui”

Il recente trasferimento di Dennis Schröder ai Golden State Warriors ha suscitato grande entusiasmo nel playmaker tedesco, che non vede l’ora di collaborare con Stephen Curry:

“Il fatto di poterli [Curry e gli Warriors] incontrare ora, soprattutto Steph… È uno dei migliori playmaker di tutti i tempi, se non il migliore. Il miglior tiratore, ovviamente. Non vedo l’ora di vedere come lavora e di far parte di questo.”

Schröder ha anche espresso ammirazione per l’altruismo di Curry in campo, sottolineando come il due volte MVP non sia focalizzato esclusivamente sul punteggio personale, ma sul successo della squadra. Questa mentalità rispecchia l’approccio di Schröder, che ha avuto l’opportunità di giocare con altre leggende NBA come LeBron James, Anthony Davis e Chris Paul.

Il trasferimento di Schröder agli Warriors è stato ufficializzato il 15 dicembre 2024. In cambio, i Brooklyn Nets hanno ricevuto De’Anthony Melton, attualmente infortunato, Reece Beekman e tre scelte al secondo turno del draft.

L’allenatore degli Warriors, Steve Kerr, ha espresso entusiasmo per l’arrivo di Schröder, definendolo un giocatore brillante e competitivo. Lo storico coach dei californiani ha indicato che Schröder potrebbe essere inserito immediatamente nel quintetto titolare, data la necessità di stabilità nella formazione.

Schröder dovrebbe unirsi alla squadra prima della partita del 19 dicembre contro i Memphis Grizzlies, dopo aver completato le visite mediche di routine. La sua aggiunta offre agli Warriors una maggiore profondità nel ruolo di playmaker e un supporto significativo per Curry, mentre la squadra mira a consolidare la propria posizione nella Western Conference.

Leggi Anche:

I Milwaukee Bucks vincono la NBA Cup 2024 piegando gli Oklahoma City Thunder

NBA Player of The Week: i giocatori premiati per ogni settimana della stagione 2024-2025