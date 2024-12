NBA, Adam Silver riflette sull’uso crescente del tiro da tre punti

Il tiro da tre punti ha assunto un ruolo sempre più centrale nel gioco NBA, rappresentando per la prima volta nella storia oltre il 40% dei tentativi di tiro complessivi in questa stagione. Squadre come i Boston Celtics arrivano a tentare più del 56% dei loro tiri da oltre l’arco.

Questo aumento ha sollevato dibattiti sull’impatto che potrebbe avere sulla diversità delle strategie offensive e sull’esperienza dei fan. Il commissioner NBA, Adam Silver, ha affrontato la questione, affermando:

“Abbiamo molte discussioni sullo stile di gioco. Non ridurrei il problema al solo tiro da tre punti. Consideriamo le cose in modo più ampio, valutando il livello di talento in campo, la diversità delle offensive e la percezione dei fan.”

Silver ha sottolineato che l’uniformità delle strategie offense una preoccupazione maggiore rispetto al numero di tiri da tre punti tentati. La lega sta esaminando possibili aggiustamenti per promuovere una maggiore varietà nel gioco, pur riconoscendo che l’evoluzione delle tattiche è spesso guidata dalle preferenze dei giocatori e degli allenatori.

In passato, la NBA ha apportato modifiche per influenzare lo stile di gioco. Ad esempio, tra il 1994 e il 1997, la linea del tiro da tre punti fu avvicinata da 7.25 metri a 6.75 metri, nel tentativo di aumentare i punteggi. Tuttavia, questa modifica portò a un uso eccessivo del tiro da tre, e la lega decise di ripristinare la distanza originale.

Attualmente, la NBA sta monitorando attentamente l’evoluzione del gioco, considerando l’impatto delle nuove tendenze sulle dinamiche delle partite e sull’interesse degli spettatori. Qualsiasi decisione futura mirerà a mantenere un equilibrio tra innovazione e tradizione, garantendo che il gioco rimanga avvincente e competitivo.

