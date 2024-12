NBA, LeBron James salta l’allenamento: i Lakers gli danno il permesso

Dopo aver saltato la partita contro i Portland Trail Blazers a causa di un dolore al piede sinistro, LeBron James non ha partecipato all’allenamento dei Los Angeles Lakers di mercoledì 11 dicembre 2024. L’allenatore JJ Redick ha comunicato che l’assenza è dovuta a “motivi personali” e che James necessita di tempo per sé.

Questo periodo di riposo arriva in un momento cruciale per James, che si avvicina al suo 40° compleanno il 30 dicembre e ha giocato tutte le partite della stagione fino al 6 dicembre. Redick ha osservato che durante le partite James richiede spesso di uscire per la stanchezza, indicando l’accumulo di minuti sul campo. L’assenza nella partita contro i Blazers è stata vista come un’opportunità per concedergli il necessario riposo.

Oltre a James, anche altri giocatori dei Lakers hanno beneficiato di due giorni di riposo concessi da Redick, con l’obiettivo di recuperare sia fisicamente che mentalmente. I californiani affronteranno i Minnesota Timberwolves venerdì 13 dicembre 2024. La presenza di James rimane incerta, ma il team monitora attentamente la sua condizione per garantire un ritorno sicuro e produttivo sul campo.

