NBA, LeBron James salta la prima partita stagionale per infortunio

LeBron James, stella dei Los Angeles Lakers, ha saltato la sua prima partita della stagione nella notte, a causa di un dolore al piede sinistro. Inizialmente inserito nella lista dei probabili per la partita contro i Portland Trail Blazers, è stato successivamente escluso dall’incontro. Anche Austin Reaves, alle prese con una contusione pelvica sinistra, ha saltato la sua quinta partita consecutiva.

James, che si avvicina ai 40 anni, ha dimostrato una notevole resistenza, cominciando in quintetto tutte le 22 partite precedenti della stagione. Attualmente, sta viaggiando con una media di 22.3 punti, 9.0 assist e 7.9 rimbalzi a partita. La decisione di escludere James dalla partita è stata presa con estrema cautela, considerando la sua età e l’importanza di preservare la sua salute per il resto della stagione.

Il team medico monitorerà attentamente le sue condizioni per determinare il momento più opportuno per il suo ritorno in campo. I Lakers nella notte hanno regolato i Portland Trail Blazers con il punteggio di 107-98, chiudendo una serie di tre sconfitte consecutive che li avevano spinti verso la decima posizione.

