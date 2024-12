NBA, Golden State perde contro Houston e Steve Kerr protesta: “Arbitri inaccetabili”

I Golden State Warriors nella notte hanno perso contro gli Houston Rockets e sono stati eliminati dell’Emirates NBA Cup. I californiani hanno ceduto di fronte agli avversari con il punteggio di 91-90, per l’infelicità di coach Steve Kerr – il quale ha recriminato pesantemente contro le decisioni arbitrali dopo. Queste le sue dichiarazioni al termine del match, in cui ha sottolineato la cattiva decisione degli ufficiali nel mandare in lunetta Jalen Green per il sorpasso decisivo:

“Non ho mai visto una chiamata del genere, che chiaramente avrebbe dovuto essere una palla a due. Un fischio del genere è roba da dilettanti, forse ammissibile in una partita alle scuole elementari, soprattutto dopo che la gara era stata quasi un match di wrestling e con il risultato in bilico: sono sbalordito. La possibilità di vincere la partita ci è stata portata via da quella chiamata, e credo che i miei ragazzi si fossero meritati una chance di vincerla”.

