NBA, Curry e Hield trascinano Golden State alla vittoria sui Timberwolves

Dopo la sconfitta subita due giorni prima, i Golden State Warriors hanno risposto con una vittoria per 114-106 sui Minnesota Timberwolves, grazie alle eccezionali prestazioni di Stephen Curry e Buddy Hield. Curry ha guidato la squadra con 30 punti, mentre Hield ha contribuito con 27 punti, realizzando insieme 12 triple su 24 tentativi.

Per contrastare l’assenza di Andrew Wiggins, l’allenatore Steve Kerr ha modificato il quintetto iniziale, reinserendo Draymond Green e schierando Gary Payton II per difendere su Anthony Edwards, oltre a Buddy Hield per aumentare la spaziatura in campo. Nonostante un inizio difficile, con quattro palle perse nei primi cinque minuti e una difesa avversaria solida, gli Warriors hanno trovato il ritmo grazie al duo Curry-Hield.

La partita è stata equilibrata fino agli ultimi minuti, quando la difesa degli Warriors ha stretto le maglie. Gary Payton II è stato determinante in difesa, con una stoppata su Nickeil Alexander-Walker e una palla rubata su Anthony Edwards, contribuendo a consolidare il vantaggio degli Warriors.

Con questa vittoria, Golden State interrompe una serie di quattro sconfitte consecutive contro Minnesota, migliorando il proprio record stagionale. La combinazione tra l’efficacia offensiva di Curry e Hield e una difesa solida nei momenti cruciali ha permesso ai californiani di ottenere un successo importante. La prossima sfida per gli Warriors sarà contro gli Houston Rockets, dove cercheranno di mantenere lo slancio positivo e continuare la risalita in classifica.

