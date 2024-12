NBA, Warriors, Draymond Green in panchina per far spazio a Kuminga: “Non lo considero un declassamento”

L’innesto di Draymond Green in quintetto al posto di David Lee, oltre a dar vita alla Death Lineup di Golden State, segnò una cesura fondamentale per i primi Warriors di Steve Kerr. Oggi acquisisce quindi se possibile rilevanza maggiore, dunque, l’ investitura dello stesso Draymond nei confronti di Jonathan Kuminga, 7ª scelta assoluta del Draft NBA 2021. Ecco le dichiarazioni raccolte da Anthony Slater di The Athletic:

“Ovviamente mi sta bene. Da quando è qui sono tra i suoi più convinti sostenitori. Se ha un’opportunità di partire titolare non puoi essere ipocrita. […] Se la sua chance dipende da me, va così, se l’è guadagnata. Non lo considero necessariamente un declassamento nei miei confronti. Sono un titolare nella NBA e lo so. Se si tratta di una mossa per aiutare la squadra a vincere, la appoggerò sempre, odio perdere. Ho a cuore quest’organizzazione e so che molti qui dentro, me compreso, lo ritengono il prossimo [futuro]. Se tale sarà, a un certo punto dobbiamo vederlo [all’opera].”